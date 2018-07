Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de persoane de pe o suprafata extinsa din vestul si centrul Japoniei au fost evacuate vineri, dupa ce ploile torentiale au provocat inundatii si alunecari de teren in urma carora si-au pierdut viata cel putin patru oameni, informeaza Reuters. Agentia meteorologica japoneza…

- Patru membri ai serviciilor de securitate din estul Libiei au fost ucisi miercuri într-un atentat sinucigas produs în orasul Derna, anunta un purtator de cuvânt militar citat de site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia printr-un comunicat publicat marti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin trei persoane au murit, luni dimineata, in urma producerii unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter in Osaka, a doua cea mai mare metropola din Japonia, au informat surse din Guvern si presa, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 11 persoane au murit in urma unei coliziuni intre o nava de croaziera si o ambarcatiune de agrement, la Volgograd, unul dintre orasele ruse care gazduiesc Campionatul Mondial de Fotbal de anul acesta, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale si a furtunilor care au afectat statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, conform unui anunt facut sambata de autoritati, citat de agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Decesele au avut loc in mai multe districte ale acestui…

- Cei cinci morti sunt patru yemeniti si un cetatean indian, au confirmat rezidenti si surse medicale pentru Reuters, iar printre disparuti se numara yemeniti, indieni si sudanezi.Autoritatile din Yemen a declarat joi stare de urgenta pe insula Socotra, aflata intre sudul tarii si Cornul…

- Cel putin patru persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite, duminica, dupa ce un individ a detonat o bomba in apropierea unui centru de votare din capitala afgana Kabul, relateaza site-ul agentiei Reuters.