Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii de la ANM anunța ca temperaturile vor fi destul de ridicate la inceputul saptamanii la Cluj, insa sunt prognozate și ploi.Astfel, luni, temperaturile vor fi cuprinse intre 17 grade Celsius și 2 grade Celsius. Cerul va fi variabil.Vremea se mai incalzește marți, valorile termice fiind cuprinse…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea va fi destul de calda in acest sfarșit de saptamana la Cluj, insa se anunța și cateva precipitații.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse intre 21 grade Celsius și 3 grade Celsius, iar cerul va fi variabil.Sambata, vremea se menține destul de constanta,…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea va fi destul de calda pentru aceasta perioada la Cluj in acest final de saptamana.Astfel, vineri, temperturile vor fi cuprinse intre 20 grade Celsius și 4 grade Celsius. Cerul va fi variaabil.Sambata, vremea se menține desstul de constanta, valorile termice fiind…

- Meteorologii anunta ca in prima zi de week-end vom avea parte de o vreme frumoasa in majoritatea regiunilor. In București temperatura maxima va fi de 16-17 grade Celsius.In prima zi din week-end, sambata, 4 aprilie 2020, maximele se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada a anului.…

- Meteorologii anunta ca astazi vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada din an, cu temperaturi in crestere in cea mai mare parte a tarii. Mercurul din termometre va urca pana la 21 de grade Celsius in Oltenia.Vremea va continua sa se incalzeasca și va deveni mult mai calda decat in mod…

- Meteorologii anunța ca marți vom avea parte de o incalzire a vremii, cu precipitații slabe, pe arii restranse. In București, cerul fi mai mult senin, iar temperatura maxima va urca pana la valoarea de 13 grade Celsius.Marți, 17 martie 2020, vremea va fi in general frumoasa și se va incalzi fața de intervalul…

- Meteorologii nu aduc vesti bune. Incepem saptamana cu un cod rosu de viscol si ninsori pentru 14 judete din tara, mai ales in sudul Romaniei, dar si cu temperaturi in scadere, desi suntem la sfarsit de iarna din punct de vedere calendaristic. Maximele zilei se vor incadra luni intre 8 si 14 grade Celsius,…

- Meteorologii anunta ca saptamana va incepe cu o vreme in general frumoasa si mult mai calda fata de aceasta perioada a anului. Temperaturile maxime se vor situa intre 7 si 15 grade Celsius.Pentru luni meteorologii anunta ca cerul va fi variabil, cu innorari in cursul noptii in vestul si nord-vestul…