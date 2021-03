Ploi și vreme închisă Sambata, cerul va fi in mare parte acoperit cu nori. Soarele rasare la ora 06:44. Dimineața se anunța precipitații sub forma de ploaie, iar la munte va ninge. Temperaturile cresc, in zona noastra, iar vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari. Soarele va apune la ora 18:31. Valorile termice se situeaza intre 4 și 9 grade. Duminica, temperaturile vor fi placute. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

