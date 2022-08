Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN de instabilitate atmosferica temporar accentuata Interval de valabilitate: 17 august, ora 12:00 – 17 august, ora 22:00 Zone afectate: conform textului și harții In Moldova, local la munte, in Maramureș, Transilvania…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri dimineața, 17 august, doua coduri galbene, unul de canicula, valabil pentru sudul și vestul țarii, și altul de ploi torențiale, valabil pentru restul teritoriului. Pe Litoral și la București, vremea va fi astazi calduroasa toata ziua. Meteorologii…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in cea mai mare parte a tarii, pana luni seara. Potrivit ANM, de duminica, de la ora 12.00, pana luni, la ora 22.00, la munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a Dobrogei si local in Transilvania…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod galben de ploi și vijelii valabila pentru majoritatea județelor din țara. Avertizarea intra in vigoare duminica la ora 12.00 și este valabila pana luni la ora 22.00. Potrivit meteorologilor, la munte, in Oltenia, Muntenia, Moldova, zona continentala a…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari cod portocaliu și galben de canicula pentru luni și marți și de ploi și vijelii pentru ziua de luni. Temperaturile vor ajunge in unele zone la 38 de grade Celsius. Luni și marți va fi in vigoare un cod galben de caldura și disconfort termic ridicat. In intervalul…

- Meteorologii au prelungit pana marți avertizarile de canicula și disconfort termic ridicat. Temperaturile vor ajunge la 38 de grade Celsius și se vor apropia, astfel, de recordurile absolute ale perioadei. Astfel, pentru zilele de duminica, luni și marți a fost emis un cod galben de caldura și disconfort…

- Meteorologii au emis sambata, 2 iulie, noi avertizari cod galben si cod portocaliu de vijelii, dar și de canicula in mai multe județe ale țarii, valabile pana duminica. Potrivit ANM, in zilele de sambata si duminica, valul de caldura se va mentine in zonele joase din vestul, sudul si local in estul…

- Meteorologii au emis joi, 2 iunie, o noua avertizare COD Galben de ploi, vijelii și grindina pentru mai multe județe, printre care și Cluj. Potrivit ANM, joi, in intervalul 12:00 – 23:00, in zonele montane, local in Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului și in zona continentala a Dobrogei…