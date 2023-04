Ploi și vânt puternic în toată țara. Vreme de noiembrie în aprilie. Meteorologii au prelungit cu inca doua zile informarea de ploi și vant puternic in toata țara. Noua informarea meteorologica intra in vigoare la ora 12.00 și va fi in vigoare pana miercuri, la ora 10.00. In intervalul menționat temporar va ploua in cea mai mare parte a țarii. Se vor acumula cantitați de apa local […] The post Ploi și vant puternic in toata țara. Vreme de noiembrie in aprilie. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

