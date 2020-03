Ploi și vânt, din această seară, până joi Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o informare meteorologica valabila in intervalul 3 martie, ora 18.00 – 5 martie, ora 6.00, de ploi moderate cantitativ in jumatatea de vest a țarii. Vor fi intensificari tempoare ale vantului in zona inalta a Carpaților Meridionali și de Curbura. In intervalul menționat, la inceput in regiunile vestice și sud-vestice, apoi și in cele centrale, temporar va ploua și, indeosebi prin acumulare in zonele deluroase și montane, cantitațile de apa vor depași local 15…20 l/mp și pe arii restranse 30…35 l/mp. Ploile vor avea și caracter de aversa și se… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o informare meteo de intensificari ale vantului, zapada spulberata, de astazi de la ora 18.00 pana pe 8 februarie, la ora 20.00. In intervalul menționat, vantul va prezenta intensificari temporare in estul și sud-estul țarii, cu viteze, in general,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi, atenționarea cod galben de vant puternic emisa miercuri. Codul a fost restrans la 24 de judete si iese din vigoare mai devreme cu doua ore, scrie Mediafax.Potrivit actualizarii, incepand de joi de la ora 9.00 pana la ora 18.00,…

- Meteorologii anunta ca, incepand de sambata dupa-amiaza si pana luni seara, in cea mai mare parte a tarii vor fi intensificari ale vantului, precipitatii mixte si ninsori. Pentru zona de munte a fost emisa o atentionare Cod galben de ninsori, chiar viscol la altitudini mai mari de 1.700 de metri,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis astazi mai multe atenționari meteo cod galben de vreme rea valabile pana luni seara. Primul cod galben intra in vigoare din aceasta seara, la ora 18:00, și e valabil pana luni dimineața la ora 06:00.La inceputul intervalului, in Carpatii Occidentali,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica de intensificari ale vantului si precipitatii mai ales sub forma de ninsoare in zona de munte, iar pe parcursul zilei de duminica si in sud-est, precum si o atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologica de intensificari ale vantului si precipitatii mai ales sub forma de ninsoare in zona de munte, iar pe parcursul zilei de duminica si in sud-est, precum si o atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologica de intensificari ale vantului si precipitatii mai ales sub forma de ninsoare in zona de munte, iar pe parcursul zilei de duminica si in sud-est, precum si o atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de precipitatii in general moderate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila de duminica, ora 20:00, pana marti, la ora 20:00, transmite AGERPRES . Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat va ploua temporar in…