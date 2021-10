Ploi și temperaturi scăzute. Avertizarea de ultimă oră emisă de meteorologi Toamna pare ca și-a intrat pe deplin in rol, asta dupa ce ziua se imparte intre momente pline cu soare, dar și ploioase. Ei bine, in urma cu scurt timp, specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au anunțat ca in urmatoarele ore sunt așteptate ploi, dar și temperaturi relativ scazute pentru perioada in care ne aflam. Iata avertizarea de ultima ora! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

