- Meteorologii anunța pentru astazi, 30 martie, vreme calda ziua, insa noaptea temperaturile vor fi negative. Maximele zilei vor ajunge la +13 grade Celsius. Noaptea mercurul va cobora pana la -6 grade.

- Meteorologii anunța pentru astazi, 07 martie, vreme calda, fara precipitații. Maximele zilei va ajunge la +14 grade Celsius. Noaptea mercurul va cobora pana la -2 grade. In urmatoarele zile, vremea se menține la fel.

- Astazi, 23 februarie 2023, vremea incepe sa fie ceva mai rece decat la inceputul saptamanii, temperaturile scad iar maximele vor fi la nivelul intregii țari, intre 5 și 14 grade Celsius. Dimineața va aduce ploi in Muntenia și Dobrogea. Temperaturile minime se vor incadra intre 5 și 14 grade Celsius,…

- Meteorologii anunța pentru astazi, 10 februarie, cer parțial noros și minime de pana la -14 grade Celsius. Teritoriul țarii va continua sa fie sub influența valului de aer polar. Precipitațiile vor lipsi, iar vantul va sufla din sud-vest slab la moderat. Regimul termic, nu sufera schimbari.

- Marți, 31 ianuarie, meteorologii anunța ninsori slabe care vor cadea pe tot teritoriul Republicii Moldova. Maximele vor oscila maine intre minus 2 și plus 3 grade Celsius, iar pe parcursul saptamanii curente nu vor depași plus 5 grade Celsius. Urmatoarea ninsoare este anunțata de meteorologi pentru…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil in centrul și sudul țarii, iar la nord - ploi slabe. Maximele vor oscila intre +10 și +15 grade pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la 3 grade Celsius.

- Vremea o ia razna din nou. Dupa episodul de iarna autentica, vin temperaturi de primavara. Meteorologii avertizeaza sa saptamana viitoare, in sudul țarii, vremea va fi anormala: se vor atinge 20 de grade Celsius. Pana atunci, vom avea parte de inca o zi cu vreme rece și inchisa. Va ploua slab in majoritatea…

- Meteorologii anunța pentru astazi ninsori slabe la nordul țara, iar in centru și regiunea de sud cer variabil. Maximele vor oscila intre +5 și +4 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul in termometru va cobori pana la +3 grade. In urmatoarele zile, vremea se menține la fel.