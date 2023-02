Ploi și lapoviță, în zona noastră Joi, vremea va fi mai mult umeda. Soarele rasare la ora 07:47. Pe arii extinse se vor semnala ploi, pe tot parcursul nopții, iar peste zi vremea va fi schimbatoare cu perioade de ploi și cer variabil, iar spre seara va ninge. La munte va ninge consistent, iar vantul va sufla viscolit care la rafala poate depași 100km/h determinand scaderea vizibilitații sub 50 metri. Soarele va apune la ora 17:36. Temperaturile se vor situa intre 2 și 4 grade, iar la munte, in jurul valorii de -12 grade. Vineri, temperaturile vor scadea. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se mentine deosebit de calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse ziua, se vor semnala ploi ce vor avea si caracter de aversa. Noaptea precipitatiile se vor transforma trecator, indeosebi in zonele de deal, in lapovita si ninsoare. La munte vor fi precipitatii…

- VREMEA in ALBA, 16-22 ianuarie: ploi in zonele joase, cateva ninsori la munte. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea in Alba, 16-22 ianuarie: Temperaturile maxime vor urca pana la valori de 14 grade, la mijlocul saptamanii viitoare. Sunt anunțate insa ploi aproape in fiecare zi In zonele…

- Joi, vremea va fi mohorata. Soarele va rasari la ora 08:05. Vom mai avea parte de ploi in a doua parte a zilei, iar la munte vor predomina ninsorile pe tot parcursul zilei. Vantul va sufla slab și moderat cu intensificari temporare pe creste. Soarele va apune la ora 17:07. Temperaturile se vor situa…

- VREMEA in Alba, 9-15 ianuarie: maxime de 9 grade, cateva ploi. La munte este posibil sa ninga. Prognoza in localitați din județ Prognoza meteo 9-15 ianuarie, in localitați din județul Alba: temperaturile maxime vor varia intre 6 și 9 grade, saptamana viitoare, in Alba. Sunt anunțate cateva ploi și posibile…

- In țara, vremea va fi in general inchisa, cu temperaturi sub mediile climatologice specifice datei in regiunile extracarpatice si apropiate de acestea in interiorul arcului Carpatic. In sud-est si pe alocuri in rest vor fi precipitatii slabe mai ales sub forma de ploaie si lapovita, iar la munte mixte.…

- Meteorologii au actualizat prognoza pentru 1 Decembrie și au anunțat primele ninsori in București. Precipitațiile vor cuprinde treptat toata țara și sunt așteptate ploi, ninsori și lapovița, inclusiv in Capitala. Vremea se schimba brusc in prima zi de iarna. Vor fi precipitații in mare parte din țara.…

- Vineri, atmosfera gri. Soarele va rasari la ora 7:30. Temperaturile de peste noapte sunt ușor mai scazute fața de intervalul precedent. Local se va instala ceața. Pe timpul zile, cerul va fi innorat, iar șansele de ploaie sunt ridicate. Vantul va sufla cu intensificari mai ales in zonele montane.…

- Astazi valorile termice vor fi, in mare parte, mai ridicate fata de normele specifice perioadei, mai ales in regiunile sudice. Cerul va fi variabil, cu innorari si ploi in vestul, nordul si centrul tarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 7 si 16 grade, iar la inceputul zilei, in zonele joase…