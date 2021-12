Ploi și lapoviță, în tot județul Luni, temperaturile sunt constante, iar cerul va fi noros. Soarele rasare la ora 08:06. De duminica seara și pana luni dimineața meteorologii de la ANM, au emis cod galben de precipitații și polei in care sunt vizate mai multe județe, printre care se afla și județul Hunedoara. In zona montana inalta vantul va bate cu putere și va spulbera zapada, iar in restul teritoriului acesta va sufla slab spre moderat. Soarele va apune la ora 16:51. Valorile termice se vor incadra in jurul valorii de 5 grade. Marți, temperaturile vor scadea ușor. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cerul va avea innorari si mai ales seara vor fi precipitatii mixte in regiunile sud-estice si pe arii restranse in restul teritoriului. La munte local va ninge. Izolat vor fi conditii de formare a poleiului. Vantul va sufla slab si moderat, temporar cu intensificari in sudul Moldovei, estul…

- Duminica, atmosfera va fi predominant inchisa cu valori peste cele caracteristice acestei perioade. Soarele rasare la ora 07:58. In general, peste noapte și pana spre a doua parte a zilei va ploua semnificativ, iar cantitațile de apa vor putea depași 30 de l/mp. Pentru județul Hunedoara meteorologii…

- VREMEA in ALBA pana duminica: Cateva ploi și, la munte, ninsori. Prognoza meteo de weekend, 10-12 decembrie Urmeaza trei zile cu ploi și, la munte, ninsori, in județul Alba. Temperaturile maxime vor fi de 4-6 grade Celsius. Valorile minime vor fi preponderent negative. La munte, sunt anunțate maxime…

- Astazi in sud-estul tarii, vremea se va incalzi fata de ziua precedenta, devenind calda pentru aceasta data; cerul va prezenta innorari temporare, dar numai izolat se vor semnala ploi slabe sau burnita. In celelalte regiuni vremea va fi predominant inchisa, iar mai ales in prima parte a zilei, local…

- Miercuri, fața de ziua de precedenta atmosfera se incalzește cu 3-4 grade. Soarele rasare la ora 07:46. Pentru aceasta noapte, in zona noastra, meteorologii au emis cod galben de intensificari temporare ale vantului, precipitații moderate cantitativ sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare. La…

- Luni, fața de ziua precedenta vremea se va raci. Soarele va rasari la ora 07:44. Peste noapte și in prima parte a zilei se vor inregistra ploi, apoi cerul va deveni variabil spre noros. La munte vor predomina ninsorile, slabe cantitativ. Vantul va sufla slab spre moderat cu intensificari la munte.…

- Luni, atmosfera se menține insorita. Soarele rasare la ora 07:36. Peste noapte cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor lua valori negative. Dimineața se va instala ceața și va bruma in zonele de deal. In cursul zilei soarele va inveseli cerul albastru și spre amiaza va incalzi atmosfera…

- Sambata, temperaturile vor continua sa scada peste zi. Soarele rasare la ora 07:53. In aceasta noapte cerul este noros și vor cadea precipitații pe arii extinse. In zona noastra, atmosfera va fi temporar inchisa. Vantul va sufla slab și moderat cu unele intensificari la munte. Soarele va apune la…