Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis o avertizare meteo de vreme rea, valabila pentru toata țara. Potrivit meteorologilor, incepand de marți si pana joi seara vor fi ploi care vor avea si caracter torential, descarcari electrice, vijelii și grindina. Instabilitatea atmosferica ramane accentuata pana la sfarșitul saptamanii.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o avertizare de vreme rea imediata ce vizeaza mai multe județe ale țarii. Se anunța furtuni violente, ploi puternice și chiar și grindina, totul fiind valabil pana astazi la ora 23:00.

- Meteorologii au emis joi o alerta de vreme rea pentru toata țara, care va fi in vigoare pana vineri seara. Alerta intra in vigoare joi, incepand cu ora 10:00 și se va incheia vineri, la ora 21:00. Sunt anunțate averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta…

- Atenționare meteo: Vreme deosebit de rece, vant puternic și precipitații moderate pana vineri dimineața Meteorologii au emis marți o atenționare meteo de precipitații moderate cantitativ, intensificari ale vantului și vreme deosebit de rece, pana vineri dimineața. In intervalul 13 aprilie, ora 16:00…

- Meteorologii anunta vreme racoroasa in urmatoarele trei saptamani, care includ Pastele si vacanta de 1 Mai. Temperaturile revin la valorile normale, din 3 mai. Saptamana 12.04.2021 – 19.04.2021 Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru acest interval, in toate…

- Meteorologii anunta ca, de marti, de la ora 12.00, pana joi dimineata, in intreaga tara vor exista precipitatii si vant puternic, iar vremea va fi deosebit de rece. In 21 de judete va fi cod galben, pana miercuri seara. ANM anunta ca, in intrvalul 23 martie, ora 12:00 – 25 martie, ora 10:00,…

- Codul Galben de vreme instabila se mentine. Meteorologii anunta vant puternic si precipitatii sub forma de ploi si lapovita. Un grad se va inregistra la Briceni si Soroca. Cu un grad mai mult va fi la Balti. La Orhei se anunta 3 grade, la Tiraspol 4.

- Codul galben de vreme instabila se mentine pana joi. Meteorologii anunta vant puternic si precipitatii sub forma de ploi si lapovita. In urmatoarele 24 de ore, un grad se va inregistra la Briceni si Soroca, doua grade vor fi la Balti.