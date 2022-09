Stiri pe aceeasi tema

- Din ce in ce mai mulți romani apeleaza la polițiștii din Grecia dupa ce nu-și mai gasesc autoturismele. Au plecat cu mașina in concediu in Grecia, insa s-au intors fara ea. Autoritațile elene susțin ca hoții prefera mașinile cu numere straine, deoarece le folosesc apoi la traficul de migranți. Turiștii…

- Elena Udrea, extradata de autoritațile bulgare, a fost adusa in Romania. Ea a intrat in țara pe la Vama Giurgiu. A fost preluata de o masina a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la Vama Giurgiu, urmand sa ajunga la Penitenciarul Targsor. Udrea a plecat in Bulgaria inainte de pronuntarea sentinței…

- Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse, cea mai importanta legatura dintre Bulgaria si Romania, ar putea intra in reparatii pe partea vecinilor nostri in plin sezon estival. Asta va insemna cozi interminabile si nervi intinsi la maximum pentru cei care vor sa-si petreaca vacantele in Bulgaria, Turcia sau Grecia.…

- Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse ar putea intra in reparatii foto: Petrut Hirtescu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse, cea mai importanta legatura dintre Bulgaria si România, ar putea intra în reparatii pe partea vecinilor nostri…

- Cel puțin un om a murit in Turcia și alți 11 au fost raniți, dupa ce o furtuna puternica, insoțita de ploi torențiale și inundații, a lovit capitala Ankara și cinci provincii. Vantul a smuls bucați din acoperișuri, in timp ce apele revarsate au inundat cartiere intregi, unde circulația a devenit aproape…

