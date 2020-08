Ploi în toată Moldova: La ce să ne așteptăm – prognoza meteo pentru 25-31 august CHIȘINAU, 25 aug – Sputnik. Ploi cu descarcari electrice sunt așteptate marți, 25 august, in toate regiunile. © CC0 / Pixabay / O12Cod Portocaliu de ploi și vijelie in Romania: Cat de mare e riscul sa treaca Prutul Cerul va fi aproape in totalitate acoperit de nori in partea de nord, unde maximele termice ale aerului vor urca pana la +26..+29 de grade Celsius. In regiunile de centru și sud cerul vor fi mai puțini nori. Termometrele vor indica maxime de +27..+30 de grade in centru și de +28..+31 de grade in sud. Vantul va sufla din nord-vest, cu o viteza de 5-10 metri pe… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

