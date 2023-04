Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ploi moderate cantitativ si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii incepand de duminica de le pranz.Ploile, mai ales sub forma de aversa, insotite pe alocuri de descarcari electrice vor fi in extindere dinspre sud in cea mai mare parte…

- Meteorologii anunta ploi moderate cantitativ si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii incepand de duminica de le pranz. In Bucuresti temperaturile scad si se instaleaza instabilitatea atmosferica. "Ploile, mai ales sub forma de aversa, insotite pe alocuri de descarcari electrice vor…

- Meteorologii au emis duminica, 16 aprilie, o avertizare de ploi și intensificari ale vantului, valabila pentru mai multe zone ale țarii, incepand de la ora 12.00 și pana luni, la ora 10.00. Potrivit ANM, pana luni, la ora 10.00, ploile, mai ales sub forma de aversa, insoțite pe alocuri de descarcari…

- Interval de valabilitate: 16 aprilie, ora 12 – 17 aprilie, ora 10Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, intensificari ale vantuluiZone afectate: toata țaraIn intervalul menționat, ploile, mai ales sub forma de aversa, insoțite pe alocuri de descarcari electrice vor fi in extindere dinspre sud in…

- Meteorologii anunta ca sambata dimineata a intrat in vigoare o atentionare de cod portocaliu de vant si viscol la munte, in timp ce in mai multe judete a intrat in vigoare un cod galben de vant. In Bucuresti, vremea va fi deosebit de calda.Incepand de sambata, 18 februarie, ora 08:00, si pana duminica,…

- Astazi valul de frig va persista si se va resimti mai ales la valorile din cursul diminetii cand va fi ger in nordul, nord-estul și centrul țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari si ninsori slabe in Dobrogea, local in Muntenia și pe arii restranse in Moldova si Oltenia. Vantul va sufla moderat cu…

- Astazi cerul va fi temporar noros si local vor fi precipitatii slabe, sub forma de ninsoare in nord-vestul si partial in centrul teritoriului. Izolat vor mai fi conditii de polei, iar vantul va avea intensificari, mai ales in regiunile din sud-vest si nord-est, unde rafalele vor avea viteze de peste…

- Astazi vremea se va raci, iar valorile termice se vor apropia de cele specifice datei. Temperaturile maxime se vor incadra intre 0 si 10 grade, iar cerul va fi variabil, cu innorari in sud-vest, sud si est, regiuni in care pe alocuri vor fi precipitatii slabe sub forma de lapovita și ninsoare. Pe arii…