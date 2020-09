Ploi în cea mai mare parte a Moldovei. Prognoza meteo Astazi, vremea in Moldova se va raci și va fi inchisa ca aspect. Va continua sa ploua, trecator și sub forma de aversa. Vantul va prezenta intensificari de scurta durata. Aversele vor avea și caracter torențial. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitațile de apa vor depași 35 de litri pe metru patrat. Temperaturile maxime se vor situa, intre: 15 și 21 de grade. La noapte, vremea in Moldova va fi calda pentru aceasta data. Pe spații extinse va ploua, posibil și sub forma de aversa. Pe arii restranse, cantitațile de apa vor atinge 20 … 25 de litri pe metru patrat. Aversele pot avea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

