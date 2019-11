Biroul de Meteorologie din Australia a anuntat ca in anumite zone din statul New South Wales precipitatiile au fost de aproape 100 mm in cursul zilei de duminica. Ploile au fost intampinate cu mare bucurie in orase precum Bourke, aflat la 800 de kilometri nord-vest de Sydney, unde oamenii au inceput in luna aprilie sa extraga si sa consume apele subterane locale. Apa subterana, denumita si 'apa de foraj', este uneori contaminata cu minerale sau substante chimice, intrucat acel flux de apa se infiltreaza prin depozite acvifere aflate sub scoarta terestra.

'Aceasta ploaie atat de necesara…