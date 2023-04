PLOI în aproape toată țara, până miercuri Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit informarea de ploi pana miercuri, 19 aprilie. Potrivit meteorologilor, in urmatoarele trei zile temporar va ploua in cea mai mare parte a tarii. Se vor acumula cantitati de apa local de 15…20 l/mp si izolat de peste 30…40 l/mp, luni (17 aprilie) in Banat, Oltenia, Muntenia, precum si in zonele montane, iar marti (18 aprilie) indeosebi in sud-est. Pe arii restranse vor fi descarcari electrice si grindina. Temporar vantul va avea intensificari cu viteze de 45…55 km/h in sud. Si al Bucuresti cerul va avea innorari, temporar va ploua si se… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

