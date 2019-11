Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Veneția a fost afectata de cele mai grave inundații din ultimii 150 de ani, Italia se confrunta acum cu ninsori masive, care au paralizat drumurile, informeaza Hotnews. In nordul țarii s-au inregistrat avalanșe, iar o localitate a fost maturata de un rau de zapada amestecata cu pietre și crengi.…

- Gerul si ninsorile le fac deja viata grea locuitorilor din mai multe tari ale Europei. In estul Austriei, un intreg orasel a ramas fara energie electrica din cauza unor avarii provocate de zapada...

- Sfarșitul toamnei le da multa bataie de cap europenilor: ploua prea mult in unele țari. In altele a venit iarna prea devreme. Se stabilesc recorduri de temperaturi negative pentru aceasta perioada a anului și sunt inundații de o gravitate rar intalnita.

- Orasul lagunelor se confrunta cu inundatii devastatoare ca urmare a ploilor torentiale cazute in ultimele zile, potrivit b1.ro. Autoritatile din Venetia si din localitatea invecinata Chioggia au avertizat populatia cu privire la mareea, denumita „acqua alta”, care a atins un varf de 1,87 de metri. Iar…

- Venetia a fost inundata marti seara de cel mai ridicat flux din ultimii 50 de ani, turistii inaintand cu greu pe strazile inundate pentru a se adaposti, in timp ce un vant puternic a provocat valuri in Piata San Marco, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. Mareea, denumita „acqua alta”, a ajuns…

- Iarna vine mai devreme in Romania! Vortexul polar va aduce ninsori abundente Din a doua jumatate a lunii noiembrie, temperaturile vor incepe sa scada. Daca pana la mijlocul lunii noiembrie vom avea parte de temperaturi normale și vreme calda, ulterior vom incepe sa resimțim tot mai mult frigul. Oferta…

- Ziarul Unirea Iarna 2019-2020 va fi una dintre cele mai GRELE din ultimele decenii. Vortexul polar aduce ninsori abundente Iarna 2019-2020 va fi una dintre cele mai GRELE din ultimele decenii. Vortexul polar aduce ninsori abundente Meteorologii europeni susțin ca iarna 2019-2020 va fi una dintre cele…

- E-mail-urile lui Hillary Clinton, care au fost mult timp subiect de discutie politica, au fost transformate in arta, iar fostul secretar de stat a fost sa le vada la Venetia, scrie CNN, potrivit news.ro.Candidatul democrat la agerile prezidentiale din 2016 a fost prezenta marti la expozitia…