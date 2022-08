Ploi abundente și vijelii în România! Prognoza meteo ANM de weekend Vești proaste pentru romani. ANM anunța fenomene meteorologice extreme in urmatoarele ore in mai multe zone ale țarii. Sunt așteptate ploi, dar și vijelii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata mai multe avertizari de canicula, care vizeaza sambata sudul, sud-estul și local in nord-vestul țarii, dar și de ploi abundente pentru Banat, Oltenia, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei. Una dintre avertizarile meteo ANM este un cod portocaliu de canicula. Potrivit meteorologilor, sambata valul de caldura va persista in sud și sud-est și local in nord-vest, disconfortul termic va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

