- Meteorologii au actualizat atenționarile de vreme rea valabile pentru aceasta perioada. Este Cod Galben de ploi abundente pana joi și apoi va ninge și vremea se racește accentuat. COD GALBEN: de marți, 9 februarie, ora 18.00 pana joi, 11 februarie, ora 12.00 In Carpații Occidentali, nordul Carpaților…

- In urmatoarele zile, gerul pune stapanire pe Romania. Meteorologii ANM anunta temperaturi de minus 18 grade, dar si ninsori. Temperaturile incep sa creasca usor dupa data de 19 ianuarie. Ger cumplit in Transilvania In primele 3 zile ale intervalului se vor inregistra temperaturi maxime, in medie, de…

In urmatoarele doua saptamani, vor fi mai multe zile cu ninsori, și in zonele mai joase. ANM a emis prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani in regiuni din țara.

- Meteorologii anunța vreme rece pana in 25 ianuarie. Ulterior temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei. In urmatoarele doua saptamani, vor fi mai multe zile cu ninsori, și in zonele mai joase. In județul Alba, vremea se va raci considerabil dupa 14 ianuarie cand sunt anunțate temperaturi…

- Meteorologii de la ANM au emis o noua informare meteorologica de vreme rea, care va afecta aproape toata țara.Avertismentul este valabil in perioada 07 ianuarie, ora 10:00 – 09 ianuarie, ora 10:00.Astfel, in intervalul menționat temporar vor fi precipitații, in cursul zilei de joi (7 ianuarie), local…

- Meteorologii prognozeaza, pentru astazi, lapovița in centrul și nordul țarii, iar in regiunea de sud se așteapta ploi slabe. Maxima termica va oscila intre 3 și 7 grade Celsius, iar noaptea, pe alocuri, mercurul va cobori in termometre sub 0 grade Celsius.

- Meteorologii anunța ca, dupa o perioada de cateva zile in care vremea se va menține mai calda decat cea obișnuita pentru aceasta perioada, va avea loc o racire accentuata, incepand cu data de 20 noiembrie. De asemenea, ANM anunța ploi in perioada 21-24 noiembrie. Administratia Nationala de…

Datorita suprasolicitari serviciilor de ambulanța pentru transportul de cazuri de Covid-19, prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a solicitat ajutorul ambulanțelor private din Cluj. "La numarul...