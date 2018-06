Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in acest weekend, vremea se mentine deosebit de calda, in mare parte a tarii, pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 32 de grade. In Capitala, sambata seara sunt asteptate ploi de scurta durata si descarcari electrice.

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 4-17 iunie, in regiuni din tara. In Transilvania, procesul de incalzire a vremii se va resimți pana pe data de 9 iunie. De asemenea, probabilitatea de apariție a averselor local insemnate cantitativ, insoțite de descarcari…

- Vremea estimata de catre meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani va fi, in general, calda in majoritatea regiunilor, dar va sta si sub semnul instabilitatii atmosferice, in special in primele zile din luna iunie, reiese din prognoza de specialitate, valabila pana pe 10 iunie, publicata, luni,…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada28 mai-10 iunie, in regiuni din tara. In Transilvania, vremea se mentine calda pana la finalul lunii mai, apoi se mai raceste. In primele 10 zile ale lunii iunie, sunt posibile ploi. In Transilvania, pana la finalul lunii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca, in urmatoarele zile, in special, in zonele de vest, vor fi ploi cu caracter torential, descarcari electrice si grindina, din cauza instabilitatii termice, dar temperaturile vor ramane ridicate. In weekend vremea se va ameliora treptat. …

- Vremea in urmatoarele trei luni va fi cu temperaturi variate: apropiate de normele climatologice, dar si peste medii. Probabilitatea mai mare de precipitatii se anunta pentru lunile mai si iunie, iar in iulie vor fi deficitare, arata prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de vant si ploi abundente, valabila de sambata dimineata pana duminica seara. Atentionarea meteorologica va intra in vigoare sambata, 31 martie, la ora 9.00, si expira pe 01 aprilie, la ora 23.00. Incepand de sambata…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Vremea se va incalzi, dar se va mentine ridicata probabilitatea pentru precipitatii, mai ales in special in jurul datelor de 29-31 martie și 1 -4 aprilie. Banat Perioada de prognoza va debuta cu…