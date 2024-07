Ploaie torentiala cu tunete si fulgere noaptea trecuta pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ploua torential la aceasta ora 15:30 , pe Autostrada A1 Sibiu Deva, cu acumulare partiala de apa pe carosabil, pe tronsonul kilometric 260 280, vizibilitatea fiind diminuata. Recomandam conducatorilor auto sa reduca viteza,…

- Codul galben de instabilitate atmosferica sub care se afla judetul nu se dezminte. The post VIDEO: Ploaie torentiala in Baia Mare, copac rupt pe str. George Cosbuc first appeared on Informatia Zilei .

- Vom avea parte de un weekend cu vreme frumoasa, insa ploile vor reveni incepand de luni, urmand sa avem parte de trei zile cu ploi, tunete și fulgere, in special dupa-amiaza. Prognoza meteo pentru urmatoarele șapte zile este oferita de The Weather Channel. VINERI Cer mai mult noros dimineața, iar dupa-amiaza…

- VIDEO | Ploaie torențiala cu gheața la Micești: Strazile și curțile oamenilor acoperite de apa și bucați mari de grindina Ploaie torențiala cu gheața la Micești: Strazile și curțile oamenilor acoperite de apa și bucați mari de grindina Ploua torențial la Alba Iulia sambata, 25 mai 2024. In cartierul…

- Centrul Infotrafic a anunțat miercuri dimineata, 22 mai, ca pe unele sosele din județele Constanta, Galati si Tulcea traficul se desfasoara in conditii de ceata, cu vizibilitate sub 200 de metri.De asemenea, pe drumurile din sud-vestul țarii se circula pe un carosabil umed, in condiții de ploaie, uneori…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 32 300 de metri, pe sensul spre litoral, in zona localitatii Fundulea, judetul Calarasi, un autotren inmatriculat in Ucraina a impactat parapetul median si s a rasturnat…

- CNAIR informeaza participantii la trafic ca potrivit prevederilor Ordinului MT MAI nr. 1249 132 2018, circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa in zilele de marti 30 Aprilie ziua…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora ploua torential pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe tronsoanele kilometrice 10 160, intre Bucuresti si Cernavoda, cu posibilitatea acumularii de apa pe carosabil si formarii efectului de acvaplanare. Centrul…