Ploaie de stele în această noapte pâna în jurul orei 4:30 Ploaie de stele in aceasta noapte pana in jurul orei 4:30 Foto: Arhiva Reuters. Astronomii anunta ca în aceasta noapte este posibila o ploaie de stele pâna în jurul orei 4:30, când cerul va începe sa se lumineze treptat. Este vorba de particule desprinse din coada unei comete în anii 1892 si 1897, dar de si fragmente mai mari, rezultate în urma dezintegrarii cometei, în anul 1995. Pentru ca fenomenul sa poata fi vazut, cerul ar trebui sa fie senin, iar cei interesati sa fie cât mai departe de poluarea luminoasa a oraselor, scriu… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

