- Perseidele, unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an, va avea, în 2018, punctul maxim de activitate în noaptea de 12 spre 13 august, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Bucuresti.

- Rezervatia Naturala „Badeana”, comuna Tutova, Judetul Vaslui (la aproximativ 15 km sud de Barlad) Observatorul Astronomic si Astroclubul „Perseus” al Muzeului „Vasile Parvan” din Barlad/județul Vaslui, organizeaza tabara de astronomie „Sa cunoastem cerul!”, editia a V-a, in perioada 9-14 august 2018 …

- FINAL CU DONATII…Dupa sapte zile de la debut, cei opt pictori invitati la prima editie a Taberei de Creatie-Pictura, care se desfasoara la Barlad pana pe data de 29 iulie, au luat parte la o conferinta de vernisaj a lucrarilor pe care le-au realizat in cadrul actiunii. Vernisajul a fost la Muzeul “Vasile…

- Observatorul Astronomic din Barlad va organiza in aceasta saptamana a VII-a ediție a Școlii de vara „Descopera Universul!”. In intervalul 6-9 iunie, Observatorul Astronomic și Astroclubul „Perseus” al Muzeului „Vasile Parvan” Barlad organizeaza, pentru al șaptelea an consecutiv, Școala de vara „Descopera…

