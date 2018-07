Ploaie de sange in Siberia O ploaie de culoare rosie care s-a abatut deasupra orasului siberian Norilsk i-a ingrozit pe oameni Un cartier aflat in apropierea uzinei metalurgice Nornickel a fost scaldat de stropii de culoare rosie: trotuare, masini, parkinguri, totul parea scena unui film de groaza. ”Apocalipsa?”, ”Pedeapsa biblica?”, se intrebau ziarele siberiene, in timp ce internautii descriau ”sovoaie […] Ploaie de sange in Siberia is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La cateva zile dupa inceputul lunii iulie, in orasul industrial Norilsk, din Siberia, o ploaie sangerie a acoperit totul, facandu-i pe locuitori sa creada ca s-au trezit intr-un film de groaza. Mai multi oameni au filmat ploaia de „sange" si au share-uit videoclipurile pe retelele social media. Ploaia…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca ieri s-a judecat recursul in cazul celui de-al doilea cetatean roman condamnat la pedeapsa capitala in Malaezia, pentru trafic de droguri. Curtea Federala de Justitie a Malaeziei, care a judecat recursul, a confirmat pedeapsa capitala printr-o decizie definitiva,…

- Judecatorii ieseni au pronuntat, ieri, prima sentinta intr-un dosar de trafic de persoane in care inculpati au fost mai multe persoane din cartierul Pacureti. Magistratii de la Tribunal au decis ca cea mai dura pedeapsa sa o primeasca Robert Neagu, care a primit 14 ani de inchisoare. Ana Neagu a primit…

- Renumitul producator de incaltaminte francez Christian Louboutin poate sa pretinda exclusivitatea celebrilor sai pantofi cu talpa rosie, intrucat culoarea poate fi depusa ca marca inregistrata, a decis ieri Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) ”O culoare poate fi recunoscuta ca o marca inregistrata”,…

- Minunea s-a petrecut in localitatea Hobbs, din statul american New Mexico. Parintele Jose ‘Pepe’ Segura a spus ca enoriasii au fost informati despre bizarul fenomen, s-au strans in numar mare la biserica si el inszusi a sters lacrimile statuii, insa aceasta a lacrimat din nou. Se spune ca lacrimile…

- In timpul unui eveniment organizat la un restaurant din Portland, persoanele de culoare au primit ”compensatii” finantate de albi ca ”reparatii morale” pentru nedreptatile sclavagismului. Luna aceasta, asociatia Brown Hope a organizat acest happy hour special pentru negri. Fiecare persoana de culoare…

- A fost cea mai interesanta zi din istoria Justitiei. Pentru prima data, cred eu, in sala de judecata si-a facut loc smecheria gretoasa a taranului strecurat pe Calea Victoriei in pantofi cu talpa de crep si fara pompa in curte la momentul nasterii. Poate dupa, dar mult mai incolo, mai spre zilele noastre.…

- Așa ca pentru a nu exista nicio confuzie, barbatul a realizat un clip in care explica de ce a apelat la aceasta pedeapsa, scrie antena3.ro. Citeste si De ce a plecat de acasa Rebeca Cocora, adolescenta de 14 ani. Ce s-a intamplat timp cu ea de o saptamana, pe strazi Barbatul a povestit…