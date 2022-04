Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 249 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 80.000 de lei. Au fost aplicate 138…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in traffic. Ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 146 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 42.000 de lei. Polițiștii rutieri și de ordine publica au…

- In acest sfarșit de saptamana polițiștii valceni cu atribuții pe linie de rutiera au acționat la nivelul județului pentru prevenirea și combaterea producerii de evenimente rutiere pe fondul consumului de alcool și al substanțelor psihoactive. In urma activitaților au fost constatate o serie de nereguli,…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au aplicat 173 de sancțiuni contravenționale in ultimele 24 de ore, in valoare totala de 44.000 lei. Astfel, politistii au retinut 7 permise de conducere pentru neacordarea prioritații de trecere pietonilor. De asemenea, 45 de conducatori…

- In ultimele 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 220 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 47.000 de lei. In intervalul 09.00-11.00…

- In ultimele 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 140 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 35.000 de lei. Ieri, polițiștii rutieri…

- Ieri, 18 ianuarie 2022, politisti rutieri din Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza municipiului Blaj, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme care nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au intocmit dosare penale pe numele mai multor persoane banuite de comiterea de infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice.Astfel, doi barbați sunt cercetați de polițiști dupa ce au fost depistați in timp ce conduceau…