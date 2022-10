Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat joi o ploaie de rachete asupra orașului ucrainean Mykolaiv, au declarat oficialii, dupa ce Adunarea Generala a ONU a condamnat tentativa Moscovei de anexare a patru zone ucrainene, iar aliații Kievului s-au angajat sa acorde mai mult ajutor militar, scrie Reuters. „O cladire rezidențiala…

- Barajul de rachete dezlanțuit de Rusia asupra orașelor Ucrainene sunt o dovada a faptului ca sfarșitul lui Vladimir Putin se apropie, scrie intr-un editorial Kirill Martinov, redactorul-șef al publicației Novaya Gazeta.

- Presedintele rus Vladimir Putin poate deveni ''destul periculos si nesabuit'' daca se va simti incoltit in urma evolutiei nefavorabile pentru el a razboiului din Ucraina, a declarat directorul CIA, Bill Burns, intr-un interviu acordat postului CBS, citat marti de CNN. ''Putin ''are de ce sa fie ingrijorat,…

- Armata rusa a efectuat un „atac de amploare” asupra orașului Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, loviturile lasand majoritatea zonelor fara energie electrica. Autoritațile din Harkov au anunțat un „atac masiv” asupra orașului, martori raportand „explozii puternice” in zona centrului orașului,…

- Ucraina a anuntat luni ca efectueaza cercetari cu privire la o presupusa groapa comuna situata in nord-est, in apropiere de frontiera cu Rusia, acest anunt venind la zece zile dupa ce Kievul descoperise peste 440 de morminte si o groapa comuna langa Izium, in aceeasi regiune, potrivit France Presse.…

- Ucraina a desfașurat o flota de sisteme HIMARS false pentru a pacali forțele rusești sa iroseasca rachete scumpe cu raza lunga de acțiune pe ținte inutile. Momelile sunt facute din lemn, dar arata ca niște sisteme avansate de lansatoare de rachete furnizate de SUA atunci cand sunt reperate de dronele…

- Rusia a construit „poduri-fantoma” in Ucraina sperand ca in acest fel sa ocoleasca sistemele de armament de inalta precizie furnizate de Occident si care au pus bete in roate eforturilor de razboi ale Moscovei in sudul tarii, relateaza The Telegraph.