- Marius Craciun, cunoscut in lumea interlopa din Sibiu ca si ”Striparu”, era cautat prin Interpol de la inceputul lunii septembrie. Acesta a fugit din tara cu cateva zile inainte ca judecatorii sa ii schimbe masura preventiva din control judiciar in arest preventiv. A fost dat in urmarire internationala…

- Un sofer roman de TIR a disparut in Franta si e cautat de zeci de colegi. De luni seara nu a mai raspuns la telefon, camionul nu a putut fi localizat si nimeni nu mai stie nimic de el. Un sofer roman de camion e cautat de zeci de colegi in Franta, dupa ce pe […] Source

- Este alerta in Franta, dupa ce un sofer roman de TIR este de negasit. Barbatul se afla in cursa, iar luni, brusc, nu a mai raspuns la telefon, iar colegii nu au mai reusit sa ia legatura in niciun fel cu el.

- Doi barbați care i-au furat unui șofer peste 10.000 de euro din mașina, intr-o parcare de pe autostrada A1 Sebeș-Deva, au fost prinși de polițiști in urma unor percheziții. Ulterior insa, hoții s-au impacat cu pagubitul. Potrivit IPJ Hunedoara, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata marți seara,…

- Tragedie de nedescris. Un sofer roman, care lucra pe TIR, a fost gasit fara viata, chiar in interiorul masinii pe care o conducea. Descoperirea socanta a fost facuta intr-o parcare din Germania.

- Un roman, șofer de tir, a aflat ca a fost inșelat de soție cu un alt șofer, un ceh, și a facut prapad intr-o parcare din Belgia. Deși era baut (sau tocmai de aceea!), barbatul s-a urcat la volanul unui tractor și a lovit mai multe camioane parcate acolo, a notat stiridinbucovina.ro. Barbatul, care a…

- Un sofer roman a fost amendat in Franța cu o suma record de 26.250 de euro. Valoarea amenzii este atat de mare, incat chiar si francezii au simtit nevoia sa precizeze ca nu este vorba de o greseala de...

- Un șofer roman a fost amendat cu 26.250 de euro, in urma unui control de rutina efectuat de jandarmerie pe o autostrada din Franța. Potrivit „La voix du nord”, dupa verificari s-a stabilit ca transportatorul, care lucra pentru o societate spaniola, a incalcat legea nu mai puțin de 31 de ori. In principal,…