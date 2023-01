Ploaie de gheață în România! Prognoza meteo ANM de weekend Vremea ramane la fel de schimbatoare și in acest weekend. Conform prognozei meteo publicate de ANM, sunt zone unde vom avea soare, zone cu ceața, polei, dar și zone in care va ploua cu gheața. Potrivit prognozei meteo publicat de ANM , in cursul zilei de sambata, 7 ianuarie, in centrul, nordul și nord-estul țarii este valabila o avertizare de ploaie inghețata dimineața. Va ploua local, iar in zonele inalte ale Carpaților Orientali, precum și local in nord-estul țarii, va ninge. Prognoza meteo ANM de weekend De cealalta parte, in ziua de duminica, 8 ianuarie, vremea aduce nori, ceața, dar și cateva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer cald va patrunde pe teritoriul țarii. Sambata, temperaturile vor fi in creștere, iar in zonele de sud-vest, valorile termice vor urca pana la 15 – 16 grade Celsius. Acest interval va fi de scurta durata, astfel incat duminica se va raci din nou in toate regiunile. Meteorologii anunța șanse…

- O masa de aer de origine polara va afecta o mare parte din continentul european. Cele mai afectate tari vor fi cele din vestul si centrul continentului. Specialistii au anuntat temperaturi negative, dar si primele nopti geroase cu minime care pot coboari sub -10 grade.De luni 12 decembrie vremea se…

- VREMEA in Alba pana duminica: mai frig și o zi cu ploaie sau ninsoare. Prognoza meteo de weekend, 25-27 noiembrie Vremea se racește la finalul acestei saptamani in județul Alba. Sunt anunțate maxime de cel mult 4 grade Celsius și minime negative. De asemenea, vineri este posibil sa ploua in zonele joase…

- COD GALBEN de ceața in zonele joase ale județului Dambovița, vremea se pastreaza innorata in cea mai mare parte a țarii, a munte, pe creste, vor fi precipitații mixte, in sudul și estul țarii vor fi precipitații sub forma de ploaie. Pana la ora 10:00, se va semnala : local ceața, care determina reducerea…

- ANM anunța ca vremea va fi rece in toata țara incepand cu acest weekend. Sunt slabe șansele sa mai avem temperaturi de peste 14 grade in luna noiembrie, iar in curand, iarna iși intra și ea in drepturi. Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru perioada 14 noiembrie – 12 decembrie 2022 si au transmis…

- Cum va fi vremea in weekend. Locurile unde temperaturile vor fi de zero grade. Prognoza meteo ANM. Vremea s-a racit deja inca de joi, 10 noiembre și sunt șanse slabele sa mai vedem temperaturi crescute prea curand. Conform prognozei meteo publicate de ANM, ne așteapta un weekend racoros, cu temperaturi…

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi maxime de 13 grade, condiții de ceața. Prognoza meteo de weekend, 11-13 noiembrie Vremea se racește ușor in acest weekend in județul Alba. Vor fi maxime de 13 grade Celsius, in zonele joase și condiții de ceața, inclusiv la munte. Minimele vor varia intre zero…

- Marti, 25 octombrie, are loc cel mai mare eveniment astronomic al anului: o eclipsa partiala de Soare, ce va fi vizibila si din Romania, daca conditiile meteo ne vor permite. Tine insa vremea cu noi? Prognoza meteo nu este deloc imbucuratoare pentru nordul tarii, unde marti, la ora eclipsei, cerul va…