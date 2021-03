Stiri pe aceeasi tema

- O noua eruptie a vulcanului Etna de pe insula Sicilia, care a inceput marti noapte cu o scurgere importanta de lava, a determinat miercuri inchiderea partiala a aeroportului din Catania si o ploaie de cenusa care a cazut peste localitatile invecinate, relateaza EFE. Cea de-a 16-a eruptie, din 16 februarie,…

- Vulcanul Etna, situat pe insula Sicilia, din sudul Italiei, a erupt spectaculos marti seara, expulzand in atmosfera lava si cenusa in urma unei explozii produse in partea de sud-est a craterului, informeaza DPA. Presa locala si utilizatorii retelelor de socializare au publicat imagini si inregistrari…

- Aeroportul din Catania s-a redeschis dupa ce si-a sistat temporar operatiunile in urma eruptiei vulcanului Etna, de pe insula Sicilia, in sudul Italiei, a relatat miercuri agentia de presa italiana ANSA, potrivit DPA. Vulcanul, situat in apropiere, a erupt timp de aproape o ora in seara precedenta.…

- Vulcanul Etna, situat pe insula Sicilia, din sudul Italiei, a erupt spectaculos marti seara, expulzand in atmosfera lava si cenusa in urma unei explozii produse in partea de sud-est a craterului, informeaza DPA, conform AGERPRES. Presa locala si utilizatorii retelelor de socializare au publicat imagini…

- Vulcanul Etna, situat pe insula Sicilia, din sudul Italiei, a erupt spectaculos marti seara, expulzand in atmosfera lava si cenusa in urma unei explozii produse in partea de sud-est a craterului, informeaza DPA. Presa locala si utilizatorii retelelor de socializare au publicat imagini…

- Natura a dat spectacol, marți seara, in Sicilia, unde vulcanul Etna a erupt, degajand lava, cenușa și pietre. Conform quotidiano.net, este cea mai mare erupție din ultimii ani.Erupția vulcanului din sudul Italiei a durat puțin peste o ora.O porțiune de dimensiuni mici a conului vulcanului s-a prabușit,…

- Vulcanul Etna, situat pe insula Sicilia, în sudul Italiei, a erupt, marti seara, degajând lava si cenusa, informeaza Mediafax citând agentia ANSA si cotidianul La Repubblica.Este vorba de o eruptie a craterului din partea de sud-est a vulcanului, iar cenusa se îndreapta…

- Vulcanul Etna din Sicilia, Italia, a erupt, marți seara, degajand lava, cenușa, dar și pietre, informeaza quotidiano.net . Erupția a durat puțin peste o ora. O porțiune de dimensiuni mici a conului vulcanului s-a prabușit, iar o cantitate de resturi și de lava a ajuns in Valle del Bove. Experții au…