- Proprietarul magazinului de bijuterii a spus ca a luat aceasta decizie din motive de marketing, ca sa-si faca magazinul mai cunoscut.Acesta s-a imbracat intr-un costum de Moș Craciun și a aruncat bijuterii in mulțime."N-am aruncat, cum este acum, manipularea asta, in oameni. Noi am aruncat in aer si…

- Zeci de oameni s-au imbrancit zilele trecute in fața unui magazin din Chișinau, unde proprietarul a oferit, gratuit, un kilogram de bijuterii din aur si argint, scrie TVRmoldova.Proprietarul magazinului de bijuterii a spus ca a dorit sa-si faca magazinul mai cunoscut, așa ca a gasit o modalitate inedita.…

- Jandarmii au luat ieri la control agenții economici. Intr-un magazin din Bistrița erau expuse, spre vanzare, haine contrafacute. Proprietarul s-a ales cu dosar penal. Proprietarul unuii magazin de haine din Bistrițas s-a ales ieri cu dosar penal. In cadrul unui control al jandarmilor s-au gasit peste…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, sustine ca a descoperit ”sute de situatii” in care persoane care nu au nicio treaba cu sistemul de sanatate sunt reprezentantii ministerului in Consiliile de Administratie ale unor spitale. ”Probabil ca facea parte din strategia de depolitizare”, a transmis ministrul,…

- Peste 750 bijuterii din argint au fost confiscate de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice de la un magazin din Comanesti care nu avea viza ANPC pe anul in curs, conform agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul Catalina Paduraru, a declarat, sambata, ca…

- Modela Anastasia Fotachi a descoperit brandul de bijuterii Milenium, care aparține singurei uzine din domeniu, din Republica Moldova. Recent, Milenium și-a deschis primul magazin oficial in Chișinau, iar bloggerița a decis sa arate urmaritorilor sai de pe Instagram ce bijuterii unice creaza Milenium.…

- Brandul exclusivist de bijuterii Milenium a deschis primul sau magazin oficial in orașul Chișinau. Acum poți alege bijuteria ta de vis, cu un design individual și de cea mai inalta calitate, vizitandu-ne pe adresa strada Armeneasca 55 (vis-a-vis de Piața Centrala), de la 8:00 la 18:00.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Arges au retinut doi barbati, autorii unui jaf savarsit in urma cu doua saptamani si jumatate, intr-un magazin de bijuterii din Pitesti. Oamenii legii au descoperit ca cei doi mai dadusera o spargere, intr-o sala de jocuri de noroc.