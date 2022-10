Stiri pe aceeasi tema

- A fost jale pe șoselele din Dambovița in noaptea de sambata spre duminica! Polițiștii au taiat in carne vie și au aplicat sute de amenzi șoferilor care au incalcat regulile de circulație. Mai mult de atat, 13 dintre aceștia au ramas fara permis de conducere, iar 10 fara certificatul de inmatriculare.…

- Polițiștii clujeni au derulat o acțiune cu efective marite in municipiul Cluj-Napoca și comunele arondate Apahida, Baciu și Florești, pentru a-i potoli cu amenzi și ridicari de permise auto pe vitezomani sau pe cei care incalca legea in trafic. Inclusiv bicicliștii au fost sancționați.

- Politistii din cadrul IPJ Constanta au sanctionat mai multi soferi care nu au acordat prioritate pietonilor, nu au respectat culoarea rosie a semaforului electrica, sau s au urcat la volan fara a detine permis de conducere valabil. Potrivit IPJ Constanta, la data de 26 septembrie a.c., politisti din…

- Politistii continua actiunile pentru combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, precum si pentru depistarea conducatorilor auto aflati sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive. “Pana pe 22 septembrie, Reteaua Europeana a Politiilor Rutiere – ROADPOL, va realiza…

- Politistii din cadrul IPJ Constanta au efectuat mai multe actiuni de control in judetul Constanta. Cu aceasta ocazie au fost aplicate mai multe amenzi. Potrivit IPj Constanta, la data de 1 septembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Cernavoda au desfasurat activitati pe linia Legii…

- Politistii IPJ Constanta au efectuat mai multe actiuni in trafic. Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 iulie a.c., politisti din cadrul Politiei statiunii Eforie, impreuna cu jandarmi si politisti locali, au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii comertului ilicit, a faptelor antisociale…

- In acest weekend, polițiștii rutieri au acționat in tot județul Timiș pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente și mai ales pentru depistarea conducatorilor auto care circula sub infulența alcoolului și substanțelor psihoactive. Polițiștii au legitimat peste 550 de…