Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de sase persoane au fost conduse la sectia de politie si au fost aplicate sapte sanctiuni contraventionale in valoare de peste 9.000 de lei pe durata protestelor care au avut loc sambata seara in Bucuresti, a informat Jandarmeria. Iohannis trece la amenințari dupa ce Dancila a anunțat…

- O femeie, de 37 de ani, din Alba Iulia, si un barbat, de 47 de ani, din Girda de Sus, au fost retinuti de politisti si urmeaza sa fie prezentati procurorilor pentru dispunerea masurilor legale intr-un caz de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor imobiliare, cu un prejudiciu estimat la peste…

- Protestul ar urma sa aiba loc in seara de vineri, de la ora 19.00, in Piata Victoriei din Bucuresti, conform paginii de Facebook Coruptia Ucide.Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Viorica Dancila nu face fata pozitiei de prim-ministru al Romaniei si i-a cerut public demisia,…

- Protestul ar urma sa aiba loc in seara de vineri, de la ora 19.00, in Piata Victoriei din Bucuresti. Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Viorica Dancila nu face fata pozitiei de prim-ministru al Romaniei si i-a cerut public demisia, spunand ca ii retrage increderea. Seful statului a invocat…

- Peste 10.000 de sanctiuni au fost aplicate, duminica, de catre politistii din intreaga tara, fiind constatate 644 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 560 de permise de conducere, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane. (IGPR). Peste 7.800 de politisti…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., Calarasi au efectuat 3 perchezitii in Bucuresti si Calarasi, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 3 de persoane au fost arestate preventiv, informeaza…

- In urma perchezitiilor efectuate ieri de politistii aradeni, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, in Bucuresti si in 16 judete, in dosarul penal cu prejudiciu estimat la 2 milioane de euro, au fost reținute 5 persoane si au fost ridicati 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm și 27…

