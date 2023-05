Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) au emis, in urma cu puțin timp doua avertizari cod portocaliu și cod galben de furtuni și grindina. Care sunt zonele din Romania afectate de fenomenele meteo extreme.

- Potrivit prognozei ANM, in urmatoarele patru saptamani ne asteptam la ploi, vijelii puternice, grindina, tunere si fulgere. Vor fi perioade cu averse insotite de descarcari electrice si grindina.De asemenea, ploile vor avea caracter torential si se vor inregistra cantitati de apa insemnate, iar riscul…

- O ploaie torențiala cu grindina a provocat inundații in orașul italian Florența. Canalizarea nu a facut fața debitului mare, așa ca strazile au fost acoperite de apa.Afectat a fost in special centrul istoric, dar și cartiere din alte zone ale orașului.

- Pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca se afla o cladire in care funcționa in perioada interbelica „Banca Iliescu”. Patronul sau nu era vazut cu ochi buni, deși a ajuns președinte al Camerei de Comerț, la un moment dat.

- Pe partea stanga a strazii Horea in directia Garii, la numarul 21 se afla sinagoga neologa, comoara in stil maur a orașului Cluj-Napoca. Comunitatea evreiasca neologa s-a constituit la Cluj in 1882, cuprinzand in mare parte reprezentanti ai marii burghezii si intelectualitatii.Sinagoga destinata acesteia…

- FOTO| Natura s-a dezlanțuit la Cluj: Grindina și mașini distruse de copaci, dupa furtuna de duminica. Mesaj RO-Alert de cod portocaliu de vreme rea in județ FOTO| Natura s-a dezlanțuit la Cluj: Grindina și mașini distruse de copaci, dupa furtuna de duminica. Mesaj RO-Alert de cod portocaliu de vreme…

- 7000 de copii au venit pe lume anul trecut in Cluj Napoca in cladirile de peste 100 de ani ale vechilor maternitați. Femeile din Cluj merita o maternitate noua, dar majoritatea PNL din Consiliul Județean a votat impotriva noii maternitați. Clujului e un județ bogat. Liderii PNL, Alin Tișe și Emil Boc,…

- Un locuitor al zonei Kogalniceanu, care este in șantier și a starnit foarte multe discuții, pe fondul ”betonarii” exagerate și a calitații lucrarilor, a redactat o scrisoare publica in care trage semnale de alarma. ”Sunt un cetațean al Clujului, care locuiesc pe o strada, in vecinatatea șantierului…