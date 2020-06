Ploaie cu bucăți mari de gheață, de mărimea unui ou, la Suceava Grindina de dimensiunea unui ou a cazut, miercuri, intr-o localitate din judetul Suceava, aflata sub avertizare cod portocaliu de fenomene meteo periculoase, anunța MEDIAFAX. Pe pagina de Facebook a localitații Mazarești, din județul Suceava, a fost postata o filmare, miercuri, in care se vede grindina de mari dimensiuni care a cazut in timp ce judetul se afla sub avertizare cod portocaliu de fenomene meteo periculoase, emis de meteorologi. Citește și: EXCLUSIV In stare de alerta, SPP face noi achiziții de mașini! Limuzine de peste 100.000 de euro In sat, bucatile de gheata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

