- 13 sate din raioanele Strașeni, Criuleni, Orhei și Vulcanești au ramas fara lumina din intensificarii vantului și precipitațiilor puternice. In principal acestea s-au datorat rupurilor de conductor, urmare a caderii copacilor sau a crengilor acestora, ce nu au rezistat vantului și greutații frunzișului…

- Pentru urmatoare 24 de ore, se anunța cer variabil in mai multe raioanele din nordul tarii. In centrul si sudul tarii va ploua. La Briceni si Soroca vor fi 27 de grade Celsius, iar la Balti si Orhei se asteapta cu un grad mai mult.

- Precipitatiile puternice de ieri au lasat fara lumina mai multe localitati din tara. Furnizorii de energie electrica au raportat deconectari parțiale in 30 localitați din 12 raioane printre care Dubasari, Criuleni, Orhei, Ialoveni, Caușeni, Cahul, Soroca. Conform datelor oferite de IGSU, la data de…

- In urma ploilor torențiale inregistrate luni, 17 mai, in mai multe localitați din țara au fost inregistrate prejudicii. Din cauza vantului puternic și a grindinei in doua localitați din raionul Șoldanești au fost inregistrate pagube.

- Ploaia cu grindina de vineri seara a facut ravagii in unele localitați din nordul și centrul țarii. Cele mai afectate au fost raioanele Rezina, Soldanesti, Orhei si Rascani. Unii gospodari spun ca au ramas fara tot ce au agonisit in acest an.

- Sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au avut loc 16 percheziții in raioanele Orhei, Criuleni și municipiul Chișinau. Domiciliile percheziționate le aparțin celor zece membri ai unui grup infracțional, specializați in vanzarea marijuanei…

- CHIȘINAU,12 apr – Sputnik. Secția relații publice a Inspectoratului General al Poliției de Frontiera al MAI anunț ca la sfarșitul saptamanii trecute, ofițerii de urmarire penala din cadrul Direcției regionale Sud au pornit un proces penal pe faptul introducerii in țara a unui automobil de teren,…