- Aglomerația in trafic este cea mai mare problema a locuitorilor din municipiul Cluj-Napoca, arata datele unui sondaj. In ceea ce privește județul, clujenii au identificat infrastructura rutiera/strazile/drumurile ca fiind problema cea mai importanta.

- DRDP Iasi anunta ca, duminica, echipajele au intervenit pe DN 17 A. Astfel, SDN Campulung Moldovenesc a intervenit pentru indepartarea arborilor prabusiti pe carosabil sub greutatea zapezii pe DN 17A, in zona Trei Movile, judetul Suceava. De asemenea, s-a intervenit pentru largirea partii carosabile…

- Ninsoarea a adus primele probleme in mai multe județe din țara. S-a depus deja un strat consistent de zapada in zonele de munte, iar traficul a fost dat peste cap de șoferii surprinsi fara anvelope de iarna.

- Accident șocant in Suceava! Un barbat a filmat momentul in care a murit! Acesta era in direct pe Facebook, in timp ce prietenul sau beat se afla la volanul mașinii și a provocat un accident mortal. Barbatul și-a pierdut viața, in cele din urma, și nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire.

- Iarna și-a intrat in drepturi, noaptea trecuta, in zona montana și submontana din județul Bistrița-Nasaud, confirmand astfel prognozele meteorologilor care avertizau cu privire la fenomene de ninsoare și vant puternic. Conform ISU Bistrița-Nasaud, ca urmare a ninsorii și a viscolului, in Pasul Tihuța…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a decedat luni dimineata dupa ce a iesit cu autoturismul pe care il conducea in afara partii carosabile pe un drum comunal dintre localitatile Hulubesti si Calugareni, judetul Giurgiu, potrivit Agerpres."ISU Giurgiu a fost solicitat in aceasta dimineata sa intervina…

- Tanar retinut de politisti pentru furtul unui autoturism La data de 13.09.2023, ora 21.40, Politia Municipiului Vatra Dornei a fost sesizata prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat, despre faptul ca i s a furat masina fara acordul sau si colegul de camera i a luat cheile autoturismului.Echipa operativa…

- Autoritatile au emis, miercuri dimineata, un mesaj RO-Alert pentru localitati din judetul Tulcea, anuntand ca exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Mesajul cere oamenilor sa-si pastreze calmul si sa se adaposteasa.ISU Tulcea a emis, miercuri dimineata, un mesaj de avertizare.…