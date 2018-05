Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe localitati din judetul Constanta se afla sub avertizare Cod Galben de averse de polaie si intensificari ale vantului. Din cauza precipitatilor mai multe strazi din municipiul Constanta, Eforie Nord si statiunea Mamai sunt inundate.

- Codul galben de ploi a facut ravagii în Constanța. În oraș, mai multe strazi au fost inundate și s-a circulat cu dificultate. Ploaia a facut cele mai multe probleme la Eforie, acolo unde a fost rupere de nori, iar subsolurile mai multor hoteluri și case au fost inundate. Și centrul orașului…

- Numeroase strazi, dar si subsolurile unor imobile, au fost inundate, luni, in municipiul Pitesti si mai multe localitati limitrofe, in urma unei ploi torentiale. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, in urma solicitarilor prin 112, pompierii au intervenit in mai…

- Scafandrii militari din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) Dobrogea au recuperat, dupa aproape 13 ore de cautari, trupul neînsufletit al unui barbat care plecase luni la pescuit pe lacul Oltina, situat în sud-vestul judetului

- Un autobuz a intrat in coliziune, miercuri dimineata, cu un microbuz pe strada Victoriei din Moreni, in conditiile in care carosabilul era acoperit cu zapada, din accident rezultand o victima incarcerata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. O ambulanta care transporta…

- Intr-o interventie la Digi24, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca, in ciuda problemelor, deocamdata nu exista cazuri medicale care sa nu fi fost rezolvate.

- In cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de la Constanta s-a decis ca luni, 26 februarie, sa fie suspendate cursurile in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Constanta.

- In data de 11.02.2018, la orele 15:40, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Dobrogea" al judetului Constanta a fost solicitat sa intervina la o explozie urmata de incendiu in municipiul Constanta, pe strada Teiului, ocazie cu care la fata locului s au deplasat 10 cadre ale ISU ldquo;Dobrogea"…