- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit vineri cu sefii armatei si ai serviciilor secrete pentru a se informa cu privire la situatia de pe front si, de asemenea, pentru a aborda probleme precum securitatea la instalatiile nucleare ale tarii si la frontiera de nord cu

- Un comandant rus de rang inalt, generalul-locotenent Oleg Tokov, a fost ucis marti in apropierea orasului Berdiansk, ocupat de rusi, in sudul regiunii Zaporojie, au declarat oficiali ucraineni, potrivit CNN.

- Autoritațile ucraienene afirma ca au distrus un depozit de muniție aflat in Hersonul ocupat de ruși, potrivit Reuters.Forțele ucrainene au distrus un depozit de muniție important in apropierea orașului portuar Henichesk, ocupat de Rusia, a declarat duminica Serhiy Bratchuk, purtator de cuvant al…

- Ucrainenii continua contraofensiva și anunța recucerirea mai multor localitati din Donetk și Zaporojie. In schimb, Ministerului Apararii de la Moscova sustine ca armata rusa a respins tentative de incursiuni ucrainene in aceste regiuni. Și forțele ruse continua atacurile, iar un purtator de cuvant al…

- Conducerea centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflata in prezent sub ocupatie rusa, a afirmat ca distrugerea partiala a barajului hidrocentralei Kahovka, a carui apa serveste la racirea centralei, nu reprezinta deocamdata o amenintare pentru instalatie."Expertii AIEA" prezenti la centrala Zaporojie…

- UPDATE, ora 09:42: Barajul peste Nipru de la Nova Kahovka din regiunea Herson a fost aruncat in aer noaptea trecuta. Ministerul ucrainean de Interne a anunțat ca a inceput evacuarea locuitorilor din zona. Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms…

- Administratia militara a Kievului a anunțat joi ca apararea antiaeriana a capitalei ucrainene a respins integral un nou atac „masiv” cu drone rusesti asupra orasului, al 12-lea in luna mai. Ucrainenii susțin ca au distrus nu mai puțin de 36 de drone Shahed.

- Rusia isi concentreaza fortele militare pe ofensiva pentru ocuparea orasului Bahmut, reducand atacurile asupra altor zone, afirma un oficial militar ucrainean, citat de postul de televiziune CNN, informeaza Mediafax."Situatia de la Bahmut se schimba din cand in cand, este un razboi de pozitionare.…