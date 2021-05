Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre sarbul Novak Djokovic si grecul Stefanos Tsitsipas, programat vineri in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, a fost intrerupt de ploaie, transmite presa internationala. In momentul intreruperii, Stefanos Tsitsipas (5 ATP) il conducea cu 4-3 in…

- Tenismanul sirb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat fara prea mari eforturi in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, invingindu-l in doua seturi, 6-2, 6-1, pe spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, intr-o partida disputata…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas l-a invins categoric pe britanicul Daniel Evans, 6-2, 6-1, sambata, in prima semifinala a turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro. Stefanos Tsitsipas (5 ATP, favorit nr. 4) a avut nevoie doar de o ora si…

- Rusul Andrey Rublev (23 de ani, 8 ATP) l-a invins pe Rafael Nadal (34 de ani, 3 ATP), scor 6-2, 4-6, 6-2, in sferturile de finala ale turneului de la Monte Carlo. In semifinale, Rublev il va intalni pe norvegianul Casper Ruud (22 de ani, 27 ATP).Pe cealalta jumatate de tablou se vor duela grecul Stefanos…

- Tenismanul rus Andrei Rublev s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale in valoare de 2.082.960 euro, invingandu-l greu in trei seturi, 7-6 (7/2), 5-7, 6-3, pe spaniolul Roberto Bautista Agut, intr-o partida disputata joi.…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat lejer in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, dupa ce a trecut in doua seturi simetrice, 6-1, 6-1, de bulgarul Grigor Dimitrov (17 ATP, favorit…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas (5 ATP , favorit nr. 4) s-a calificat lejer marti in optimile turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, dupa ce l-a intrecut in doua seturi, 6-3, 6-4, pe rusul Aslan Karatev (29 ATP). Grecul a avut nevoie…

- Rusul Daniil Medvedev si grecul Stefanos Tsitsipas, principali favoriti ai turneului de tenis de la Miami (SUA), s-au calificat in sferturile de finala ale acestei competitii de categoria ATP Masters 1.000, dotata cu premii totale de 3.343.785 dolari, in urma meciurilor de marti. Medvedev, numarul unu…