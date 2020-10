Plimbată pe la 3 spitale, pentru o șansă la viață. Aventura unei bătrânici care a găsit salvarea la Bistrița O clujeanca de 77 de ani a ajuns sa fie plimbata pe la 3 spitale, pentru o șansa la viața. Batranica fusese infectata cu Covid și a ajuns, in cele din urma, la Bistrița, cel mai apropiat spital cu Secție Covid care mai avea locuri la ATI. Libertatea prezinta povestea unei femei de 77 de ani din Cluj, care a fost infectata cu Covid și a fost practic plimbata pe la trei spitale, pentru ca situația a ajuns atat de grava incat nu mai sunt locuri in spitale pentru bolnavii cu Covid. Femeia a fost depistata cu Covid-19 la inceputul saptamanii trecute și cum starea de sanatate i s-a agravat a ajuns la… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

- Femeia de 77 de ani a fost internata la Dej si la Cluj, dar starea ei s-a inrautatit si a fost nevoie sa fie internata la ATI. Din nefericire, nu au mai fost locuri la Terapie Intensiva, asa ca a fost transferata in judetul Bistrita. Tanara a mai povestit ca bunica ei, aflata pe patul de spital,…

- Experiența unei tinere din Cluj, care a facut eforturi disperate sa se asigure ca bunica ei primește ingrijiri medicale de care are nevoie, reflecta situația ingrijoratoare din spitalele COVID din Romania. Femeia de 77 de ani, din Dej, a fost plimbata prin trei spitale, pana cand a fost internata la…

