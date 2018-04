Plimbat intre spitale, cu sase gloante in el

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul gasit impuscat pe un deal din Bistrita a fost plimbat intre spitale, cu 3 gloante in corp, 250 de kilometri. Victima, un tanar de 31 de ani din Republica Moldova, impuscat de 6 ori de un conational in urma unui conflict, avea 3 gloante in corp la momentul in care a ajuns la UPU Bistrita. Dupa…

- Un barbat gasit impuscat, sambata dimineata, pe un deal din Bistrita a fost plimbat 250 de kilometri degeaba, intre Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita si Clinica de Chirurgie Vasculara Cluj-Napoca, informeaza Adevarul.

- Basarabeanul de 31 de ani gasit impuscat sambata dimineata pe un deal din Bistrita a fost plimbat 250 de kilometri degeaba, intre Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita si Clinica de Chirurgie Vasculara Cluj-Napoca. Toate acestea, dupa ce medicii clujeni ar fi spus ca cei bistriteni se pot descurca cu…

- Un tanar de 31 ani din Republica Moldova a fost gasit, sambata dimineata, pe un camp din localitatea bistriteana Cepari, prezentand plagi impuscate in zona superioara a corpului, suferite in urma unui conflict spontan avut cu un alt cetatean moldovean. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Compania Transgaz anunta, joi, semnarea contractului de vanzare – cumparare a Intreprinderii de stat Vestmoldtransgaz Chisinau. In prezenta ministrilor economiei din Republica Moldova si Romania, domnii Chiril Gaburici si, respectiv, Danut Andrusca, precum si a directorului general al S.N.T.G.N. TRANSGAZ…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat vineri crearea unui asa-zis 'Front national' care, in caz ca 'situatia va iesi de sub control la 25-27 martie', sa devina - potrivit lui - o platforma de rezistenta pentru moldovenii care nu impartasesc ideea Unirii Republicii…

- Printre localitațile din Republica Moldova care au semnat simbolic unirea cu Romania s-a numarat și satul natal al presedintelui Igor Dodon! Peste 500 de localnici din Sadova, intre care primarul si mai multi consilieri, si-au pus semnatura pe document.Localitatea din raionul Calarasi a beneficiat…

- Din 2006, de cand fenomenul a fost descoperit si masurat, Romania a cedat Moldovei aproape un hectar din teritoriul national. Eroziunea accentuata pune in pericol atat digul Bratesul de Jos, care apara orasul Galati si zona sa industriala, cat si podul rutier si podul feroviar de peste Prut, spre Republica…