Inflatia si lipsa fortei de munca in constructii, principala amenintare la adresa pietei rezidentiale in 2018

Dupa o perioada de doi ani de evolutie in scadere a ratei inflatiei, preturile au crescut in medie cu 1,34% in 2017. Tendinta ascendenta a ratei inflatiei a accelerat insa spre sfarsitul… [citeste mai departe]