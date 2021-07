Plimbările cu vaporul pe Dunăre, o atracție turistică distrusă de incompetența edililor din Galați și Brăila Pentru turiștii care viziteaza zona Galați-Braila, dar și pentru locuitorii celor doua orașe, erau o atracție, mai ales in perioada estivala, cursele de agrement cu vaporul pe Dunare, insa cursele navelor de linie intre cele doua porturi au fost desființate in urma cu 25-30 de ani. Edilii celor doua orașe au tot promis reluarea curselor, dar fara vreun rezultat concret. Cu greu, cei mai insistenți amatori de croaziere pot avea șansa unei plimbari de o ora pe Dunare, cu ajutorul unei barci rapide sau a unei nave de mici dimensiuni, dar asta nu le ofera aceleași satisfacții ca o cursa la bordul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

