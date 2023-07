Plimbările cu o Dacia comunistă atrag din ce în ce mai mulți turiști Din ce in ce mai mulți turiști incep sa redescopere frumusețea Bucureștiului. Mulți calatoresc mii de kilometrii pentru a face o tura cu o Dacia simbolica perioadei comuniste. Este și cazul Amandei, o tanara din Florida, care a devenit mai curioasa cu privire la țara noastra, dupa ce a citit Dracula de Bram Stroker. In timp ce se documenta mai mult despre Romania, a invațat mai multe despre comunism și Ceaușescu și a considerat ca cel mai bine poate sa ințeleaga cum traiau romanii pe atunci, daca face o plimbare cu o Dacia din acea vreme. Plimbarile cu mașina simbol sunt apreciate de strainii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

