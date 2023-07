Stiri pe aceeasi tema

- Peste 25 de milioane de lei au costat deplasarile externe ale președintelui Klaus Iohannis in perioada ianuarie - mai 2023, potrivit unui raspuns al Administrației Prezidențiale pentru Europa Libera. Suma reprezinta aproape tot bugetul de 27 de milioane de lei prevazut la inceputul anului.Japonia, Emiratele…

- Președintele Klaus Iohannis a cheltuit, in primele cinci luni ale acestui an, mare parte din bugetul de peste 5 milioane de euro alocat pe tot anul 2023 pentru deplasari externe, scrie Europa Libera . In primele cinci luni din acest an, Administrația Prezidențiala a folosit aproape intreaga suma stabilita…

- Administrația Prezidențiala se confrunta cu o premiera in ceea ce privește bugetul sau, in timpul mandatului președintelui Klaus Iohannis: aproape intreaga suma alocata pentru deplasarile externe ale acestuia a fost cheltuita in mai puțin de jumatate de an.Conform datelor financiare consultate de Europa…

- Costurile pentru deplasarile externe ale președintelui Klaus Iohannis in luna martie s-au ridicat la 10,385 milioane de lei, adica 2,1 milioane de euro, potrivit execuției bugetare publicate de Administrația Prezidențiala.

- Costurile pentru deplasarile externe ale președintelui Klaus Iohannis in luna martie s-au ridicat la 10,385 milioane de lei, adica 2,1 milioane de euro, potrivit execuției bugetare publicate de Administrația Prezidențiala.

- Potrivit execuției bugetare publicate de Administrația Prezidențiala pentru luna martie, deplasarile externe au costat 10,385 milioane de lei, adica 2,1 milioane de euro. Suma reprezinta aproape 40% din intregul buget alocat deplasarilor externe pentru 2023, scrie Radio Europa Libera. De la inceputul…

- Romania nu mai are de aproape 10 ani un avion VIP pentru deplasarile externe ale președintelui și premierului. Incepand cu anul 2010, Administratia Prezidentiala a folosit un avion Airbus inchiriat de la Tarom, dar in 2013 a renunțat la contractul cu aceasta compaie și, de atunci, pentru deplasarile…

- USR a solicitat in urma cu o saptamana ca ministrul Finantelor, Adrian Caciu, sa vina in fata Parlamentului ca sa explice dezastrul incasarilor la buget din primele trei luni ale anului si masurile pe care le va lua pentru a repara un buget pe 2023 total nerealist. “Cand a venit Coalitia PSD – PNL…