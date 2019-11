Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre suporterii alb-violeți care asista de obicei de langa teren la partidele favoriților, deoarece este imobilizat intr-un scaun cu rotile, a fost trimis dupa gard astazi, la meciul Ripensia – Politehnica Timișoara. Cum stadionul Electrica este unul fara pista și infrastructura pentru persoane…

- Macel pe stadionul „Electrica” din Timișoara, acolo unde Ripensia a primit vizita celor de la Daco-Getica. Echipa lui Alexandru Pelici a facut instrucție cu adversara, deși a fost condusa. De la 0-1 scorul a de venit 7-1 pentru Ripensia (cine ar fi crezut?). In minutele de prelungire s-a stabilit scorul…

- CS Mioveni a surclasat-o pe Ripensia cu scorul de 5-0, la Timisoara, in etapa a 11-a a Ligii a II-a de fotbal. In alt meci, ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu a invins-o pe FC Farul Constanta cu 2-1, pe teren...

- In returul sezonului trecut, Ripensia se impunea pe terenul Universitatii Cluj, pe atunci in carți pentru promovarea directa in prima liga, cu 3-2, cu un gol marcat de Draghici in minutul 97. De aceasta data, meciul dintre cele doua echipe cu nume istorice s-a terminat la egalitate, 1-1, dar și acum,…

- In ziua in care o echipa modesta de Liga 3, Sanatatea Cluj, a eliminat Viitorul Constanța, deținatoarea titlului, Timișoara arata ca este departe, foarte departe de marea performanța in fotbalul romanesc la nivel de seniori. Ripensia a cedat pe Electrica in 16-imile Cupei Romaniei cu 1-4 in disputa…

- Antrenorul echipei de fotbal Rapid, Daniel Pancu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu crede in varianta venirii tehnicianului Mircea Lucescu la gruparea giulesteana, afirmand ca nu exista varianta sa demisioneze, ci doar sa fie dat afara. "Ape linistite aici mai greu sa gasim la Rapid.…

- Fara gol marcat din runda inaugurala, cand, la debutul pe Municipalul severinean, a dispus cu 2-1 de Sportul Snagov, Viitorul Pandurii Targu Jiu a obtinut, in etapa a 5-a, a doua victorie stagionala. Duminica, pe arena de la malul Dunarii, echipa antrenata de Cristian Luput a invis Daco-Getica…

- „Este clar faptul ca Ripensia este un adversar puternic. Nu trebuie sa ne ascundem dupa deget. Valoarea este certa la echipa din Timișoara și s-a vazut aceasta diferența pe teren. De asemenea, s-a vazut și pregatirea fizica foarte buna a Ripensiei și consider ca nu este o echipa buna, ci…