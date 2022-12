Plic suspect trimis pe adresa ambasadaei României din Paris Alerta la Ambasada Romaniei din Paris, dupa ce la reprezentanța diplomatica a fost primit un plic suspect. Poliția locala a fost alerta de urgența și plicul a fost preluat pentru analize. Aceleași surse citate de Realitatea Plus au indicat faptul ca alerta s-a dovedit a fi falsa pentru ca in plic se afla o substanța inofensiva, cel mai probabil zahar combinat cu bicarbonat de sodiu. Poliția franceza a descins la sediul ambasadei Romaniei, a blocat activitatea și a oferit personalului diplomatic instrucțiuni de securitate. Cu o zi in urma, premierul Nicolae Ciuca s-a aflat la Paris și a ținut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

