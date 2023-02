Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informatii a anuntat ca echipele pirotehnice ale institutiei au ridicat, vineri, un plic considerat suspect de la Ambasada Rusiei din Bucuresti. „In aceasta dupa-amiaza, echipele pirotehnice ale SRI s-au deplasat la Ambasada Rusiei pentru a demara procedura standard in legatura cu…

