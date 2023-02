Poliția și Serviciul Roman de Informații au fost solicitate la Ambasada Rusiei de la București, dupa ce angajații instituției au primit un plic ce are un conținut suspect.„Va informam ca in aceasta dupa-amiaza, echipele pirotehnice ale SRI s-au deplasat la Ambasada Rusiei pentru a demara procedura standard in legatura cu un plic considerat suspect. In urma unui control preliminar, acesta a fost ridicat și transportat in siguranța in vederea expertizarii. Potrivit procedurii, plicul va fi analizat in laboratoare specializate, pentru a fi eliminate toate suspiciunile privitoare la posibile substanțe…